Кількість загиблих у Миколаєві зросла до 4 людей - Сили оборони півдня

Унаслідок російського обстрілу Миколаєва вдень у четвер, 11 квітня, загинули чотири людини, повідомляє командування Сил оборони півдня України.

"За попередньою інформацією, загинули чотири цивільні особи, п’ятеро постраждало", - йдеться в повідомленні в телеграм-каналі.

Є пошкодження житлових будинків та автомобілів у приватному секторі, також зафіксовано пошкодження промислових об'єктів. Обставини уточнюють.

Раніше було відомо про двох загиблих і чотирьох постраждалих.