Кількість загиблих у Миколаєві зросла до 4 людей - Сили оборони півдня
Унаслідок російського обстрілу Миколаєва вдень у четвер, 11 квітня, загинули чотири людини, повідомляє командування Сил оборони півдня України.
"За попередньою інформацією, загинули чотири цивільні особи, п’ятеро постраждало", - йдеться в повідомленні в телеграм-каналі.
Є пошкодження житлових будинків та автомобілів у приватному секторі, також зафіксовано пошкодження промислових об'єктів. Обставини уточнюють.
Раніше було відомо про двох загиблих і чотирьох постраждалих.