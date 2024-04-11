Події

13:19 11.04.2024

Кількість загиблих у Миколаєві зросла до 4 людей - Сили оборони півдня

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Унаслідок російського обстрілу Миколаєва вдень у четвер, 11 квітня, загинули чотири людини, повідомляє командування Сил оборони півдня України.

"За попередньою інформацією, загинули чотири цивільні особи, п’ятеро постраждало", - йдеться в повідомленні в телеграм-каналі.

Є пошкодження житлових будинків та автомобілів у приватному секторі, також зафіксовано пошкодження промислових об'єктів. Обставини уточнюють.

Раніше було відомо про двох загиблих і чотирьох постраждалих.

Теги: #миколаїв #обстріл

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