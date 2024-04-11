Події

10:23 11.04.2024

Окупанти за добу обстріляли Середина-Буду, Білопілля та 32 села в Чернігівській і Сумській областях

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Окупанти за добу обстріляли Середина-Буду, Білопілля та 32 села в Чернігівській і Сумській областях

Тракторна станція в селі Костобобрів Новгород-Сіверського району Чернігівської області та будівля комунальної установи в місті Середина-Буда Шосткинського району Сумської області зазнали пошкоджень унаслідок обстрілу з боку російських окупантів минулої доби, повідомляють на сторінці Оперативного командування "Північ" у фейсбуці.

"Костобобрів – 6 вибухів, ймовірно міномет 120 мм. В результаті обстрілу пошкоджено тракторну станцію... Середина-Буда – 1 вибух, ймовірно ФПВ-дрон. В результаті обстрілу пошкоджено комунальний заклад", - ідеться в повідомленні.

Загалом окупанти обстріляли за минулу добу два міста - Середину-Буду Шосткинського району та Білопілля Сумського району Сумської області, а також 32 села: дев'ять Новгород-Сіверського району та два села Корюківського району Чернігівської області, десять сіл Сумського району, три Охтирського та вісім сіл Шосткинського району Сумської області.

Про постраждалих та інші руйнування не повідомляють. "Інформація про руйнування, загиблих або поранених серед місцевого населення уточнюється", - йдеться у зведенні.

Окупанти вели обстріли з мінометів калібру 120 мм, ствольної артилерії, РСЗВ, САУ, застосовували дрони. Село Леонівку Новгород-Сіверського району обстрілювали п'ять разів, Василівське Шосткинського району - чотири рази, Володимирівку Сумського району - тричі, ще кілька сіл - по два рази. Загалом за добу нараховано 49 обстрілів (205 вибухів) із різних видів озброєння.

Теги: #північ #обстріли

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