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09:19 11.04.2024

Сили ППО вранці збили кілька ворожих дронів і ракет над Івано-Франківською областю, без постраждалих

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Кілька ракет і дронів, випущених російськими окупантами по енергетичних об'єктах на заході України вранці в четвер, збили сили протиповітряної оборони в небі над Івано-Франківською областю, повідомила голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук.

"Цієї ночі ворог знову атакував об'єкти енергетичної сфери по всій Україні. Десятки дронів і ракет країна-терорист випустила по Харківській, Київській, Запорізькій та Львівській областях. Не оминула загроза і Прикарпаття. На світанку наші захисники неба знешкодили кілька ворожих повітряних цілей. На щастя, обійшлося без постраждалих", - написала Оніщук у телеграм-каналі.

Як повідомлялося, у ніч на 11 квітня РФ запустила по Україні понад 40 ракет і ще близько 40 ударних дронів по критичній інфраструктурі, частину з них вдалося збити. За словами президента України Володимира Зеленського, російські терористи знову цілилися саме по об'єктах критичної інфраструктури. Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький повідомив, що окупанти атакували ракетами й безпілотниками два об'єкти енергетичної інфраструктури на Львівщині.

Теги: #івано_франківська #бпла #ракетні_удари

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