У Кривому Розі в одній із квартир дев'ятиповерхівки стався вибух, є постраждалі

В одній із квартир дев'ятиповерхового житлового будинку в Кривому Розі Дніпропетровської області стався вибух, не пов'язаний із ворожими обстрілами, унаслідок якого семеро людей постраждали, під завалами ще можуть перебувати люди, повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"Сьогодні вночі в Довгинцівському районі на вулиці 21-ї Бригади НГУ стався вибух у квартирі на 4 поверсі дев'ятиповерхового будинку, не пов'язаний із бойовими діями. Причини вибуху встановлюються", - написав він у телеграм-каналі.

Вілкул зазначив, що пожежу, яка виникла внаслідок вибуху, ліквідовано. Разом із тим, зруйновано перекриття між 3 і 4, 4 і 5 поверхами будинку.

"Постраждали 7 осіб, 2 з них госпіталізовано, стан середньої тяжкості. Розбір завалів триває, можливо, під завалами ще є постраждалі", - наголосив він.

Голова ради оборони міста зазначив, що для ліквідації наслідків задіяні всі оперативні та комунальні служби міста.

"О 6 ранку розгорнуто штаб у школі №128, куди можуть звертатися жителі постраждалих квартир, буде проводитися видача будматеріалів", - додав Вілкул.