Події

08:38 11.04.2024

ППО збила три ворожі БПЛА у Дніпропетровській області

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ППО збила три ворожі БПЛА у Дніпропетровській області

Три ворожі безпілотники українські сили ППО збили у двох районах Дніпропетровської області, повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

"Цієї ночі оборонці неба вполювали ворожі безпілотники. Збили над областю 3 БПЛА. Два на Криворіжжі й один - у Павлоградському районі", - ідеться в його телеграм-каналі.

Також Лисак зазначив, що в середу ввечері окупанти тричі били по Нікополю дронами. А ще обстріляли місто артилерійським вогнем. Там пошкоджено 7 приватних будинків та авто. Люди не постраждали.

 

 

 

Теги: #атака #дніпропетровська

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