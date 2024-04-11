ППО збила три ворожі БПЛА у Дніпропетровській області

Три ворожі безпілотники українські сили ППО збили у двох районах Дніпропетровської області, повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

"Цієї ночі оборонці неба вполювали ворожі безпілотники. Збили над областю 3 БПЛА. Два на Криворіжжі й один - у Павлоградському районі", - ідеться в його телеграм-каналі.

Також Лисак зазначив, що в середу ввечері окупанти тричі били по Нікополю дронами. А ще обстріляли місто артилерійським вогнем. Там пошкоджено 7 приватних будинків та авто. Люди не постраждали.