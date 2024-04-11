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08:28 11.04.2024

Пошкоджено об'єкт енергоінфраструктури в результаті ракетної атаки Запорізької області

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Пошкоджено об'єкт енергоінфраструктури в результаті ракетної атаки Запорізької області

Російські війська здійснили масовану ракетну атаку по Запоріжжю, внаслідок цього пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури в Запорізькому районі, повідомив голова ОВА Іван Федоров.

"Під час масованої ракетної атаки о 5 ранку ворог спрямував по нашій області керовані авіаційні ракети з літаків тактичної авіації. 2 ракети сили протиповітряної оборони знищили, але, на жаль, є і влучання", - йдеться в його телеграм-каналі.

За словами Федорова, у Запорізькому районі пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури.

Деталі ще з'ясовуються. Інформація про постраждалих не надходила, додав голова ОВА.

 

 

 

Теги: #пошкодження #запорізька #енергообєкти

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