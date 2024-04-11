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07:29 11.04.2024

Польща піднімала авіацію в небо через масовану атаку РФ по Україні

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Польща піднімала авіацію в небо через масовану атаку РФ по Україні

Польща підняла в повітря військову авіацію через масовану атаку російської армії по Україні, повідомляє оперативне командування Збройних сил Польщі.

"Звертаємо увагу, що в повітряному просторі діють польські та союзні літаки, що може бути пов'язано з підвищеним шумом, особливо в південно-східній частині країни", - сказано в соцмережі Х.

Польське військове відомство зазначило, що "спостерігається інтенсивна активність дальньої авіації Російської Федерації, пов'язана з нанесенням ракетних ударів по об'єктах, розташованих на території України".

Також у Збройних силах Польщі додали, що активізували всі необхідні процедури для гарантування безпеки польського повітряного простору і моніторять ситуацію.

 

 

 

Теги: #польща #авіація

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