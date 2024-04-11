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07:21 11.04.2024

Ворог атакував критичну інфраструктуру в Київській області, сталася пожежа

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Ворог атакував критичну інфраструктуру в Київській області, сталася пожежа

Російські загарбники вночі 11 квітня атакували критичну інфраструктуру в Київській області, внаслідок чого сталася пожежа, триває гасіння вогню, повідомила пресслужба Київської обласної військової адміністрації.

"Сьогодні вночі область була масовано атакована дронами-камікадзе та ракетами. Під час повітряної тривоги в Київській області атаковано об'єкт критичної інфраструктури", - сказано в телеграм-каналі відомства.

За його словами, тривога тривала понад 5 годин. Наразі інформації про постраждалих і загиблих не надходило.

Усі оперативні служби на місці, триває гасіння пожежі на об'єкті. Уся детальна інформація згодом, додали в ОВА.

 

 

 

Теги: #пожежа #інфраструктура #київська

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