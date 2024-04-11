11 квітня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 778 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 778 RUSSIAN AGRESSION

11 квітня відзначають Міжнародний день спеціальних бібліотек (Всесвітній день інформаційної етики), День підводного човна, Всесвітній день боротьби з хворобою Паркінсона, Міжнародний день звільнення в'язнів нацистських концтаборів.

Православна церква вшановує пам'ять священномученика Антипи Пергамського.

Міжнародний день визволення в'язнів нацистських концтаборів

Пам’ятну дату обрано на честь повстання в'язнів концтабору проти нацистів, яке відбулося цього дня 1945 року.

В'язні табору Бухенвальд, розташованого у центральній Німеччині, організували та здійснили заколот, доки більша частина гітлерівців втекла з табору, побоюючись приходу американців.

Всесвітній день боротьби з хворобою Паркінсона

Щорічно 11 квітня відзначається Всесвітній день боротьби з хворобою Паркінсона. Дата події обрана на честь дня народження Джеймса Паркінсона - англійського лікаря, який першим описав це захворювання.

Іменем Паркінсона названо неврологічну хворобу, що виникає через втрату нервових клітин у чорній субстанції. Хвороба Паркінсона є хронічною і невиліковною, прогресує повільно. Найчастіше зустрічається у людей похилого віку. Захворювання також називають тремтячим паралічем через його основні симптоми (тремор, ригідність, уповільнення руху), які можуть ще доповнюватися погіршенням сну, пам'яті або емоційного стану.

Попередити або завчасно діагностувати захворювання неможливо, але медики рекомендують збалансовано харчуватися і вести активний спосіб життя.

День підводного човна

Дату обрали на честь першого занурення американського човна під воду 1900 року.

Перший підводний човен (або субмарину) побудував голландець Корнеліус Дреббель 1620 року, спираючись на розробки Вільяма Борна. Човен спустили в Темзу за бажанням короля Якова I. Конструкцію було виготовлено з дерева й обтягнуто шкірою.

Сама ж ідея занурення на глибину за допомогою спеціального корабля існує здавна: припускають, що Олександр Македонський використовував подібний підводний пристрій.

Міжнародний день спеціальних бібліотек (Всесвітній день інформаційної етики)

Міжнародний день спеціальних бібліотек був заснований 1991 року Радою директорів Асоціації спеціальних бібліотек. Із 2009 року назву події було замінено на Всесвітній день інформаційної етики.

Відзначається в четвер другого повного тижня квітня щорічно. Спеціальні бібліотекарі є експертами в певній предметній сфері та надають спеціалізовані інформаційні послуги своїм організаціям, клієнтам або користувачам. Такі фахівці працюють у різних середовищах, включно з корпораціями, державними установами, дослідницькими установами, некомерційними організаціями та бібліотеками.

Ще цього дня:

1909 - На викупленій у бедуїнів землі поблизу Яффи єврейськими переселенцями другої алії засновано місто Тель-Авів;

1921 - Утворено емірат Трансйорданія у складі Британського мандата в Палестині;

1945 - Радянською владою заарештовано митрополита УГКЦ Йосипа Сліпого, єпископів Микиту Будку, Миколу Чарнецького, Григорія Хомишина та Івана Латишевського, а також низку католицьких владик. Тривалий час після арешту доля митрополита була невідомою і лише в середині 1946 року оголосили, що митрополита обвинувачено у "ворожій діяльності проти УРСР, співпраці з німецькими окупантами", за що його було засуджено на 8 років ув'язнення. Під тиском репресій греко-католицького духовенства було здійснено "самоліквідацію" УГКЦ;

1945 - Різанина в Берізці, винищення українського населення села Берізка, здійснене польськими підрозділами Армії Крайової, Батальйонів хлопських і селянами-поляками з навколишніх сіл;

1945 - Третя армія США звільнила нацистський концтабір Бухенвальд, контроль над яким уже захопили повсталі на той час ув'язнені;

1992 - Президенти Росії та України призупинили дію указів про передачу Чорноморського флоту під юрисдикцію своїх країн. Почалися тривалі російсько-українські переговори щодо статусу флоту та його дислокації;

2008 - Вперше в історії незалежної України було визначено 100 великих українців. Сталося це з 21:35 у прямому ефірі телеканалу "Інтер";

2014 - Проросійськими бойовиками захоплено місто Слов'янськ Донецької області.

Церковне свято

Священномученик Антип Пергамський був учнем Івана Богослова і єпископом Пергамської церкви. Шанується християнськими церквами.

Згідно з Житієм, відмовився припинити проповідувати про Христа і принести жертви язичницьким богам. Тоді його схопили і вбили. Тіло таємно поховали місцеві християни. У V столітті над могилою побудували храм, і його гробниця з мощами, які вважалися мироточивими, стала шануватися як місце зцілень.

Іменини: Євстафій, Остап, Ісак, Марк, Потап, Пилип, Кирило, Іван.