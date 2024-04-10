Путін зробить усе, щоб цього року збільшити удари по Україні - Зеленський

Володимир Путін зробить усе, щоб цього року збільшити кількість ударів по Україні; Україна ж, своєю чергою, збільшуватиме свою далекобійність і можливості зі знищення окупантів, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні російські терористи знову завдали ударів керованими авіабомбами по наших громадах, зокрема, по Харківщині. Є постраждалі. Станом на зараз відомо про трьох загиблих, серед яких дитина. Мої співчуття всім, хто втратив рідних", - заявив він у відеозверненні.

За словами Зеленського, "Путін зробить усе, щоб цього року збільшити удари по Україні та спробувати зламати нас".

"Це російський терор кожен день і ніч у нашому прикордонні та прифронтових районах. Природно, ми збільшимо наші можливості, нашу далекобійність, наші можливості знищувати окупантів. Але потрібна не менша і внутрішня сила, внутрішнє розуміння, що війну на своїх умовах закінчують лише сильні, а слабкі - лише на чужих. Україна має бути сильною. Ми зробимо для цього все", - сказав президент.