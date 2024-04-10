Зеленський зустрівся в Києві з гендиректоркою Міжнародної організації з міграції

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із генеральною директоркою Міжнародної організації з міграції Емі Поуп під час її візиту до Києва.

"Обговорили ключові напрями діяльності організації в Україні: допомогу внутрішньо переміщеним особам, сприяння їхньому працевлаштуванню та підтримання психологічного здоров’я. Запросив долучитися до роботи зі створення й облаштування укриттів у школах, щоб гарантувати безпечне навчання дітей у наших громадах", - написав президент у телеграмі.

Глава держави висловив вдячність Емі Поуп за візит і сприяння її організації в допомозі українським родинам.