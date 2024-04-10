Ворог завдав ракетного удару по Одеському району, загинули 4 людини, зокрема дитина, 7 осіб поранено

У середу ввечері ворог завдав ракетного удару по Одеському району, унаслідок цього загинули чотири особи, серед них 10-річна дівчинка, ще сімох осіб поранено, одна з них перебуває у важкому стані, повідомляє голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Унаслідок вечірньої ракетної атаки росіян по Одеському району загинули четверо людей, зокрема одна дитина - 10-річна дівчинка, ще семеро людей дістали поранення, одна особа у важкому стані, їй ампутовано нижні кінцівки. Лікарі роблять усе можливе", - написав він у телеграм-каналі.

Очільник ОВА додав, що, попередньо, ворог завдав ударів балістичними ракетами "Іскандер-М", росіяни атакували область із 18:00 до 18:30.

Унаслідок обстрілу в Одеському районі також пошкоджено транспортну інфраструктуру та вантажівки, які були поруч.

На місці працюють усі відповідні служби.