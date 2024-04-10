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17:43 10.04.2024

ТЧХУ допомагає жителям прикордонної зони Сумської області

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ТЧХУ допомагає жителям прикордонної зони Сумської області

Товариство Червоного Хреста України (ТЧХУ) допомагає жителям п'ятикілометрової прикордонної зони Сумської області.

"На Сумщині Український Червоний Хрест продовжує підтримувати мешканців п'ятикілометрової прикордонної зони. Волонтери Сумської обласної організації Українського Червоного Хреста доправили та провели видачу допомоги жителям с. Велика Рибиця Миропільської громади. Продуктові й гігієнічні набори та подушки отримали 222 родини", - повідомило ТЧХУ у фейсбуці.

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"Протягом січня-березня 2024 року гуманітарні вантажі було доправлено до 34 населених пунктів 5-ти кілометрової зони у Дружбівській, Зноб-Новгородській, Есманській, Краснопільській, Великописарівській та Миропільській громадах. Допомогу від Українського Червоного Хреста отримали 4 250 людей", - зазначили в ТЧХУ.

Як повідомлялося, прикордонна зона в Сумській області постійно зазнає обстрілів із різних озброєнь із боку Російської Федерації.

 

 

Теги: #сумська_область #тчху #прикордонна_зона

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