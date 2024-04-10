Події

16:03 10.04.2024

ДБР затримало голову і секретаря громади в Дніпропетровській області, які хотіли нажитися на переселенцях

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ДБР затримало голову і секретаря громади в Дніпропетровській області, які хотіли нажитися на переселенцях

Співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) затримали на хабарі у розмірі $30 тис. голову і секретаря міської громади в Дніпропетровській області, повідомляють у ДБР.

"Працівники ДБР затримали голову однієї з міських рад Дніпропетровської області та секретаря ради. Вони вимагали 30 тис. доларів США хабаря у підприємця, який хотів побудувати гуртожиток для переселенців", - ідеться в повідомленні Бюро в телеграм-каналі в середу.

За інформацією ДБР, на території громади ще з 1990-х років стояла недобудова школи площею 4,5 тис. кв. м. "Підприємець вирішив відремонтувати приміщення, аби там можна було облаштувати переселенців. Платити за проживання громадян мала міжнародна гуманітарна організація", - зазначається в повідомленні.

У відомстві повідомляють, що з цією пропозицією підприємець звернувся до міської ради. "Посадовці під час зустрічей запросили у чоловіка 30 тис. доларів США хабаря. За ці гроші вони обіцяли винести питання на голосування сесії та надалі вплинути на депутатів, щоб ті підтримали рішення про довгострокову оренду приміщення. Це давало змогу орендувати приміщення без оголошення спеціального тендеру", - уточнюють у повідомленні.

9 квітня 2024 року підприємець передав хабар секретареві ради в його кабінеті, і під час передання грошей обох посадовців і було затримано.

Затриманим повідомлено про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі (ч. 4 ст. 368 КК України). Вирішується питання обрання запобіжного заходу.

Як наголошують у ДБР, правоохоронці встановлюють повне коло осіб, які можуть бути причетними до оборудки, зокрема перевіряють інформацію про місцевих правоохоронців, які могли "співпрацювати" з посадовцями під час вимагання хабара.

Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована прокуратура в галузі оборони східного регіону.

Теги: #переселенці #дбр

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