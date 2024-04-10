Міносвіти надало Керуючій компанії зі створення Президентського університету та Фонду президента з підтримки освіти статус критично важливих

Міністерство освіти і науки України своїми наказами надало державному підприємству "Керуюча компанія зі створення Президентського університету" та державному некомерційному підприємству "Фонд президента з підтримки освіти" статус критично важливих для функціонування економіки й забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Такий статус надано також Державній науково-технічній бібліотеці, Національному фонду досліджень, Національному агентству із забезпечення якості вищої освіти, Національній бібліотеці імені Вернадського, Українському та регіональним центрам оцінювання якості освіти, Державній науковій установі "Інститут модернізації змісту освіти" й низці інших установ.

Крім того, критично важливими в особливий період визначено близько трьох десятків університетів, серед яких Національний університет "Києво-Могилянська академія", Національний університет "Львівська політехніка", Одеський національний університет імені Мечникова, Національний університет "Острозька академія", Національний авіаційний університет, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана.

Як повідомлялося, станом на лютий поточного року в Міносвіти заявляли, що відомство визначило критично важливими в його сфері 63 підприємства, установи та організації.

Відповідно до закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", бронюванню підлягають військовозобов'язані, які працюють на підприємствах, в установах і організаціях, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Водночас порядок бронювання під час дії воєнного стану визначає, що кількість військовозобов'язаних, які підлягають бронюванню, має становити 50% від кількості військовозобов'язаних підприємства, установи та організації.