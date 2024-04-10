Події

12:33 10.04.2024

Міносвіти надало Керуючій компанії зі створення Президентського університету та Фонду президента з підтримки освіти статус критично важливих

1 хв читати

Міністерство освіти і науки України своїми наказами надало державному підприємству "Керуюча компанія зі створення Президентського університету" та державному некомерційному підприємству "Фонд президента з підтримки освіти" статус критично важливих для функціонування економіки й забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Такий статус надано також Державній науково-технічній бібліотеці, Національному фонду досліджень, Національному агентству із забезпечення якості вищої освіти, Національній бібліотеці імені Вернадського, Українському та регіональним центрам оцінювання якості освіти, Державній науковій установі "Інститут модернізації змісту освіти" й низці інших установ.

Крім того, критично важливими в особливий період визначено близько трьох десятків університетів, серед яких Національний університет "Києво-Могилянська академія", Національний університет "Львівська політехніка", Одеський національний університет імені Мечникова, Національний університет "Острозька академія", Національний авіаційний університет, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана.

Як повідомлялося, станом на лютий поточного року в Міносвіти заявляли, що відомство визначило критично важливими в його сфері 63 підприємства, установи та організації.

Відповідно до закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", бронюванню підлягають військовозобов'язані, які працюють на підприємствах, в установах і організаціях, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Водночас порядок бронювання під час дії воєнного стану визначає, що кількість військовозобов'язаних, які підлягають бронюванню, має становити 50% від кількості військовозобов'язаних підприємства, установи та організації.

Теги: #міносвіти #статус #заклади

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:03 04.04.2024
Скасування статусу "обмежено придатний" не означає автоматичного переходу до статусу "придатний" або "непридатний" - Міноборони

Скасування статусу "обмежено придатний" не означає автоматичного переходу до статусу "придатний" або "непридатний" - Міноборони

13:29 04.04.2024
Понад 1970 об'єктів культурної інфраструктури України постраждали через агресію РФ

Понад 1970 об'єктів культурної інфраструктури України постраждали через агресію РФ

16:23 03.04.2024
НМТ буде проведено за кордоном у тимчасових екзаменаційних центрах у 57 містах 32 країн - Міносвіти

НМТ буде проведено за кордоном у тимчасових екзаменаційних центрах у 57 містах 32 країн - Міносвіти

09:50 02.04.2024
Міносвіти України та ЮНІСЕФ розробили проєкти проєктно-кошторисної документації повторного використання для побудови укриттів у дитсадках і школах

Міносвіти України та ЮНІСЕФ розробили проєкти проєктно-кошторисної документації повторного використання для побудови укриттів у дитсадках і школах

10:59 01.04.2024
Опитування: понад 50% опитаних українців вважають, що Україна має відновити свій ядерний потенціал

Опитування: понад 50% опитаних українців вважають, що Україна має відновити свій ядерний потенціал

11:05 29.03.2024
2,1 тис. закладів культури залишаються на тимчасово окупованих територіях із 2022 року

2,1 тис. закладів культури залишаються на тимчасово окупованих територіях із 2022 року

09:50 20.03.2024
Міносвіти призупиняє процес модернізації мережі вишів на час вступної кампанії

Міносвіти призупиняє процес модернізації мережі вишів на час вступної кампанії

14:14 19.03.2024
Визначено перші 72 профтехи, де навчатимуть професій для відновлення України - Міносвіти

Визначено перші 72 профтехи, де навчатимуть професій для відновлення України - Міносвіти

10:24 15.03.2024
Міносвіти домовилося зі Смітсонівським інститутом США про використання ліцензій освітніх програм у рамках проєкту "Наука в класи"

Міносвіти домовилося зі Смітсонівським інститутом США про використання ліцензій освітніх програм у рамках проєкту "Наука в класи"

17:37 01.03.2024
У Міносвіти мають намір розробити концепцію моделі багатомовної освіти в школах із навчанням мовами корінних народів і нацменшин

У Міносвіти мають намір розробити концепцію моделі багатомовної освіти в школах із навчанням мовами корінних народів і нацменшин

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Енергетики повернули світло повністю знеструмленому Миколаєву та в області - майже 200 населеним пунктам

РФ повторно вдарила по транспортно-логістичній інфраструктурі Одещини, масштаби ушкоджень уточнюють - Сили оборони півдня

Засідання керівного комітету Багатосторонньої координаційної платформи донорів відбулося в Києві - Шмигаль

ДСНС: На місці авіаудару в Костянтинівці вилучено тіла ще двох загиблих - жінки та 13-річного хлопчика

"Миколаївобленерго" повідомило про масштабне аварійне відключення е/е в області

ОСТАННЄ

Нардеп Геращенко перерахувала категорії осіб, яким надається відстрочка від мобілізації

Рада запросила військове керівництво на розгляд законопроєкту про мобілізацію

Енергетики повернули світло повністю знеструмленому Миколаєву та в області - майже 200 населеним пунктам

Основний період реєстрації для участі в НМТ-2024 завершується 11 квітня

СБУ викрила зловмисників, які мали намір вивезти з України прицільні комплекси до бойових літаків

В окупованому Криму знищено російський вертоліт Ка-27

Росія планує набрати ще близько 400 тис. контрактників у 2024 році - британська розвідка

РФ повторно вдарила по транспортно-логістичній інфраструктурі Одещини, масштаби ушкоджень уточнюють - Сили оборони півдня

Засідання керівного комітету Багатосторонньої координаційної платформи донорів відбулося в Києві - Шмигаль

Рада почала розглядати в другому читанні законопроєкт про мобілізацію

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА