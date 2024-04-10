ДСНС: На місці авіаудару в Костянтинівці вилучено тіла ще двох загиблих - жінки та 13-річного хлопчика

Фото: ДСНС

Рятувальники вилучили тіла ще двох загиблих у Костянтинівці Донецької області на місці влучання авіаційної бомби, один із них - 13-річний хлопчик, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"У Донецькій області на місці влучання авіабомби рятувальники вилучили тіла двох загиблих, серед яких одна дитина", - йдеться в повідомленні ДСНС у середу.

Як повідомлялося, у вівторок російська авіація завдала удару по Костянтинівці, влучила у двоповерхову житлову будівлю. Внаслідок цього сталося її часткове руйнування, було поранено трьох людей, загинув чоловік 1964 р. н.

"Сьогодні вранці надзвичайники вилучили з-під завалів тіла жінки 1981 р.н. і хлопчика 2011 р.н. Аварійно-рятувальні роботи завершено", - зазначено в повідомленні ДСНС.