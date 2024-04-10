Окупанти обстрілюють Одещину різними видами ракет, жителів закликають залишатися в укриттях

Російські окупанти наразі здійснюють ракетну атаку території Одеської області, повідомляють у телеграм-каналі Сил оборони півдня України.

"Ворог атакує Одещину, застосовуючи різні види ракет. Іде бойова робота Сил протиповітряної оборони", - йдеться в повідомленні.

У Силах оборони півдня України закликали жителів Одеської області перебувати в укриттях. "Ворог передбачувано активізувався в день визволення Одеси від фашистських загарбників. Бережіть себе, перебувайте в укриттях, не перешкоджайте роботі Сил оборони! Не орієнтуйте ворога публікаціями бойової роботи і наслідків влучань", - ідеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося про вибухи, які було чути в Одесі в середу вдень.