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09:22 10.04.2024

Існує необхідність єдиного електронного обліку українських учнів за кордоном - Мінреінтеграції

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Існує необхідність єдиного електронного обліку українських учнів за кордоном - Мінреінтеграції

Існує необхідність єдиного електронного обліку українських учнів за кордоном, заявляють у Міністерстві реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"Досить багато учнів здобувають освіту або є екстернами Державного ліцею "Міжнародна українська школа" (МУШ). Українські особові справи для вступу в МУШ можна надіслати поштою. Однак питання полягає в системному рішенні для всіх учнів за кордоном. Так, було розглянуто можливість запровадження єдиного електронного обліку для ведення особових справ учнів", - ідеться в повідомленні пресслужби міністерства за результатами наради.

У зв'язку з цим під час наради учасники запропонували дозволити МУШ приймати особові справи учнів в електронному вигляді, а також розробити відповідні роз’яснення. Також було зазначено, що МУШ має стати освітнім центром, який акумулюватиме всю співпрацю з українськими школами за кордоном.

Теги: #облік #учні #закордон

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