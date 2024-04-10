У Херсонській області за добу у результаті обстрілів одна людина дістала поранення, є влучання в житлові квартали

У Херсонській області за добу внаслідок російських обстрілів одна людина дістала поранення, є влучання в житлові квартали, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін станом на 06.00 середи.

"Минулої доби противник обстрілював Берислав, Михайлівку, Монастирське, Понятівку, Красний Маяк, Кізомис, Новоолександрівку, Ромашкове, Томину Балку, Дніпровське, Садове, Бурштинове, Антонівку, Комишани та місто Херсон", - написав він у своєму телеграм-каналі.

"Через російську агресію одна людина отримала поранення", - наголосив Прокудін.

За даними ОВА, російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 7 приватних будинків. Також було зафіксовано влучання в пункт Незламності, стільникові вишки, магазин і приватний автомобіль.