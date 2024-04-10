Росіяни вночі та вранці обстріляли три громади Сумської області

Російські війська вночі та вранці обстріляли три ОТГ Сумської області, повідомила пресслужба ОВА в середу вранці.

"Вночі та вранці росіяни здійснили 3 обстріли прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 15 вибухів. Обстрілів зазнали Хотинська, Білопільська та Середино-Будська громади", - йдеться в повідомленні.

За інформацією ОВА, Хотинська громада зазнала мінометного обстрілу (4 вибухи).

Під артилерійський обстріл потрапили Білопільська (8 вибухів) і Середино-Будська (3 вибухи) громади.