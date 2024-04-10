Mattel запускає нову версію гри Scrabble, яка буде "менш конкурентною"

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Американський виробник іграшок Mattel Inc. випускає нову версію гри Scrabble (Ерудит), яка покликана стати більш доброзичливою і доступною для тих, кому ігри в слова здаються страшними, повідомляє BBC у вівторок.

На новій двосторонній дошці Scrabble буде зображено оригінальну гру для тих, хто хоче грати в традиційну версію, при цьому, на зворотному боці буде розташована нова гра, яка містить картки-помічники, використовує більш просту систему підрахунку очок і буде більш швидкою.

Нова дошка, Scrabble Together, також дасть змогу людям змагатися в командах. Творці Scrabble виявили, що молодим людям, представникам покоління Z, не дуже подобається змагальний характер Scrabble, вони хочуть гру, в якій можна просто насолоджуватися мовою, словами, бути разом і отримувати задоволення від створення слів".

У новій грі картки з підказками та ключами можна обирати відповідно до обраного гравцем рівня складності. Переможцем стає гравець, який пройшов 20 випробувань, а гравець програє, якщо витратив усі картки-помічники і не може виконати завдання.

Рей Адлер, віцепрезидент і голова глобального відділу ігор компанії Mattel, сказав: "Scrabble справді витримала випробування часом як одна з найпопулярніших настільних ігор в історії, і ми хочемо, щоб гра й далі залишалася інклюзивною для всіх гравців".

За словами Mattel, нова дошка вперше за 75-річну історію Scrabble вносить настільки значні зміни в класичну дошку.