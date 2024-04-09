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23:05 09.04.2024

Графіки відключень е/е в Харкові планується скоротити в 1,5-2 рази - глава "Укренерго"

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Графіки відключень е/е в Харкові планується скоротити в 1,5-2 рази - глава "Укренерго"

Найближчим часом тривалість графіків відключень електроенергії жителям Харкова можна буде скоротити в 1,5-2 рази, повідомило НЕК "Укренерго" з посиланням на главу компанії Володимира Кудрицького в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" у вівторок увечері.

"Відсьогодні ми справді здатні подати більше електроенергії в місто, і таким чином досить суттєво знизити тривалість графіків для містян. Говорили про це сьогодні також із нашими колегами з "Харківобленерго"", - сказав CEO.

За його словами, 9 квітня перерви в електропостачанні в Харкові тривали по 6-8 годин поспіль, проте вже найближчим часом вони стануть відчутно м'якшими і споживачам буде легше переносити період відновлення енергосистеми міста.

"Повертаюся зараз із Харкова. Ситуація дійсно дуже складна. Але ці пару тижнів, які ми дуже активно працювали над відновленням мереж і про що говорив президент, дали свої результати", - зазначив Кудрицький.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні у вівторок заявив про створення наразі всіх необхідних умов, щоб зменшити дефіцит електроенергії в Харківській області.

"Вдячний кожному, хто в ці тижні працював, щоб дати Харкову й області більше електрики, щоб дати більше захисту від російських ударів. Зараз створюються всі необхідні умови, щоб зменшити дефіцит електрики. Харків має отримати більш легкі графіки", - заявив президент.

Як повідомлялося, після атаки РФ 22 березня ситуація з електрикою в Харкові залишається найважчою в Україні, е/е подається за графіками, а в перші дні після атаки було знеструмлено майже все місто. Харківська ТЕЦ 5 через пошкодження зупинила роботу.

Теги: #україна #харків #енергопостачання

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