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22:33 09.04.2024

Комітет із нацбезпеки рекомендував Раді ухвалити в цілому законопроєкт про мобілізацію

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Комітет із нацбезпеки рекомендував Раді ухвалити в цілому законопроєкт про мобілізацію

Парламентський комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендував Верховній Раді ухвалити законопроєкт про мобілізацію (№10449) у другому читанні та в цілому.

Таке рішення комітет ухвалив на засіданні у вівторок.

Висновок комітету оприлюднив народний депутат Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність") у Телеграмі.

Як повідомлялося, Верховна Рада 7 лютого ухвалила в першому читанні законопроєкт № 10449 про внесення до деяких законів змін, що стосуються окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку.

До другого читання законопроєкту було внесено понад 4 тисячі поправок.

 

 

 

Теги: #рада #україна #мобілізація

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