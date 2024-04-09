Комітет із нацбезпеки рекомендував Раді ухвалити в цілому законопроєкт про мобілізацію

Парламентський комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендував Верховній Раді ухвалити законопроєкт про мобілізацію (№10449) у другому читанні та в цілому.

Таке рішення комітет ухвалив на засіданні у вівторок.

Висновок комітету оприлюднив народний депутат Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність") у Телеграмі.

Як повідомлялося, Верховна Рада 7 лютого ухвалила в першому читанні законопроєкт № 10449 про внесення до деяких законів змін, що стосуються окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку.

До другого читання законопроєкту було внесено понад 4 тисячі поправок.