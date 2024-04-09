Комітет із нацбезпеки вилучив положення про демобілізацію із законопроєкту про мобілізацію

Парламентський комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки на засіданні у вівторок підтримав вилучення положення про демобілізацію із законопроєкту про мобілізацію, повідомила член комітету Ірина Фріз (фракція "Європейська солідарність").

"Комітет вирішив вилучити з законопроєкту розділ про демобілізацію. Щодо демобілізації буде окремий законопроєкт", - сказала Фріз агентству "Інтерфакс-Україна".

За словами Фріз, засідання комітету ще триває.