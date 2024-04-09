Події

19:54 09.04.2024

Енергетики "Сумиобленерго" потрапили під артилерійський обстріл

1 хв читати
Енергетики "Сумиобленерго" потрапили під артилерійський обстріл

Вільнослобідська експлуатаційна бригада "Сумиобленерго" потрапила під артилерійський обстріл з боку кордону з РФ у вівторок у селі Бачівськ Шосткинського району Сумської області.

"На щастя, жоден з енергетиків не постраждав, але автомобіль бригади зазнав численних пошкоджень", - повідомило Міністерство енергетики України у вівторок увечері.

За інформацією відомства, п'ятеро працівників виїхали відремонтувати пошкоджену внаслідок військової агресії РФ лінію електропередачі на відстані близько 3,5 км від кордону з країною-агресором. Усі необхідні дозволи на проведення відновлювальних робіт від військових та органів місцевого самоврядування було отримано.

 

Теги: #енергетика #суми #обстріл

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:52 09.04.2024
Фонд підтримки енергетики за два роки роботи зібрав понад EUR410 млн

Фонд підтримки енергетики за два роки роботи зібрав понад EUR410 млн

19:37 09.04.2024
Промисловим споживачам було б доцільно максимізувати власну генерацію е/е і навіть продавати її "Укренерго" - голова компанії

Промисловим споживачам було б доцільно максимізувати власну генерацію е/е і навіть продавати її "Укренерго" - голова компанії

19:12 09.04.2024
Окупанти обстріляли Слов'янськ, поранені троє жителів

Окупанти обстріляли Слов'янськ, поранені троє жителів

17:47 09.04.2024
Шмигаль доручив відомствам напрацювати рішення щодо закупівлі енергообладнання

Шмигаль доручив відомствам напрацювати рішення щодо закупівлі енергообладнання

16:52 09.04.2024
Росіяни обстріляли Семенівку на Чернігівщині, загинула жінка - обладміністрація

Росіяни обстріляли Семенівку на Чернігівщині, загинула жінка - обладміністрація

16:19 09.04.2024
Унаслідок учорашнього обстрілу Козацького постраждав літній чоловік - Херсонська ОВА

Унаслідок учорашнього обстрілу Козацького постраждав літній чоловік - Херсонська ОВА

15:51 09.04.2024
Унаслідок обстрілу центру Харкова щонайменше троє постраждалих - Терехов

Унаслідок обстрілу центру Харкова щонайменше троє постраждалих - Терехов

10:49 09.04.2024
РФ вночі атакувала високовольтні підстанції в Полтавській і Львівській областях

РФ вночі атакувала високовольтні підстанції в Полтавській і Львівській областях

08:43 09.04.2024
В Одеській області внаслідок падіння уламків збитого "шахеда" пошкоджено ЛЕП

В Одеській області внаслідок падіння уламків збитого "шахеда" пошкоджено ЛЕП

21:42 08.04.2024
Окупанти ввечері завдали удару по цивільній інфраструктурі Полтавської громади

Окупанти ввечері завдали удару по цивільній інфраструктурі Полтавської громади

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Окупанти обстріляли Слов'янськ, поранені троє жителів

Харків має отримати легші графіки відключення електроенергії - Зеленський

Росіяни обстріляли Семенівку на Чернігівщині, загинула жінка - обладміністрація

Зеленський ознайомився із ситуацією в зоні відповідальності ОУВ "Харків" і вручив нагороди захисникам України

Унаслідок обстрілу центру Харкова щонайменше троє постраждалих - Терехов

ОСТАННЄ

Генштаб ЗСУ: Збройні сили РФ протягом доби завдали семи ракетних і 73 авіаційних ударів

Генштаб ЗС України: на бахмутському напрямку за добу відбито 25 атак російських військ, на новопавлівському - 20

ЄБРР і НБУ підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо реінтеграції ветеранів у фінсекторі з приєднанням понад 20 банків

Генштаб ЗС України: Українська авіація за добу завдала ударів по 15 локаціях російських військ і двох ЗРК противника

"Європейська солідарність" виступає за закриття онлайн-казино

В Іспанії та Великій Британії на тлі повідомлень про ризик терактів посилено заходи безпеки на матчах Ліги чемпіонів

Ворога немає ні в самому місті Часів Яр, ні на його околицях

Суд розгляне спір Пасенюка й НБУ щодо банку "Авангард" на закритому засіданні

Окупанти завдали удару по прибережній зоні Одеської області, наслідки уточнюються - Сили оборони півдня

Верховний Суд відмовив Суркісам у негайному стягненні $350 млн із ПриватБанку - банк

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА