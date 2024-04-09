Енергетики "Сумиобленерго" потрапили під артилерійський обстріл

Вільнослобідська експлуатаційна бригада "Сумиобленерго" потрапила під артилерійський обстріл з боку кордону з РФ у вівторок у селі Бачівськ Шосткинського району Сумської області.

"На щастя, жоден з енергетиків не постраждав, але автомобіль бригади зазнав численних пошкоджень", - повідомило Міністерство енергетики України у вівторок увечері.

За інформацією відомства, п'ятеро працівників виїхали відремонтувати пошкоджену внаслідок військової агресії РФ лінію електропередачі на відстані близько 3,5 км від кордону з країною-агресором. Усі необхідні дозволи на проведення відновлювальних робіт від військових та органів місцевого самоврядування було отримано.