Верховний Суд відмовив Суркісам у негайному стягненні $350 млн із ПриватБанку - банк

Верховний Суд задовольнив касаційні скарги у справі за позовом шести компаній-нерезидентів, наближених до сім'ї Суркісів, до державного ПриватБанку (Київ), Міністерства фінансів та уряду України, тим самим запобігши стягненню майже $350 млн із Привату, повідомляє пресслужба фінустанови у вівторок.

"У ПриватБанку ми завжди стояли на захисті принципів чесності та законності, і цей випадок підкреслює нашу відданість цим цінностям. Таких самих результатів очікуємо в інших резонансних судових справах", - наводяться в релізі слова голови правління банку Герхарда Бьоша.

Держбанк нагадав, що справа "компаній Суркісів" розглядалася в судовому порядку з 2017 року, а з 2020 року перейшла до Верховного Суду.

"Вона вирізняється найбільш зухвалим судовим рішенням у діяльності банку. Уперше в історії України йдеться про стягнення коштів на підставі постанови суду про забезпечення позову. Мета дій суддів Печерського райсуду та Київської апеляції за ці роки - не справедливе правосуддя, а винятково стягнення з державного банку коштів у незаконний спосіб без ухвалення рішення по суті спору", - зазначається в релізі.

Як повідомлялося, 15 червня 2020 року велика палата Верховного Суду частково задовольнила касаційну скаргу Нацбанку України, Кабінету Міністрів і Привату та скасувала постанови судів нижчих інстанцій за позовом сім'ї Суркісів, у такий спосіб залишивши чинними рішення НБУ щодо визнання сім'ї Суркісів та їхніх компаній пов'язаними з ПриватБанком особами. У результаті наприкінці 2016 року під час націоналізації ПриватБанку грошові кошти, розміщені компаніями-нерезидентами (Camerin Investments LLP, Sunnex Investments LLP, Tamplemon Investments LLP, Berlini Commercial LLP, Lumil Investments LLP, Sofinam Investments LLP) на депозитних рахунках кіпрської філії банку, було включено в процедуру bail-in.

Водночас ПриватБанк уточнює, що, окрім двох позовів, які наразі перебувають на розгляді в українських судах різних юрисдикцій (Печерський райсуд Києва та Шостий апеляційний адміністративний суд), зазначені компанії-нерезиденти одночасно намагаються отримати необхідне рішення і в суді на Кіпрі (справа №2510/2017).