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17:40 09.04.2024

Харків має отримати легші графіки відключення електроенергії - Зеленський

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Харків має отримати легші графіки відключення електроенергії - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі створюються всі необхідні умови, щоб зменшити дефіцит електроенергії в Харківській області.

"Сьогодні - Харків, Харківська область... Провів нараду з усіма, хто відповідає за захист області та відновлення нормального життя після російських ударів. Пишаюся нашими харків’янами! Вдячний кожному й кожній, хто цими тижнями працював, щоб дати Харкову та області більше електрики, щоб дати більше захисту від російських ударів. Зараз створюються всі необхідні умови, щоб зменшити дефіцит електрики. Харків має отримати легші графіки", - заявив президент у відеозверненні.

Також, за його словами, урядовці окремо працюють над допомогою місту та області, щоб подолати наявні енерговиклики.

Як наголосив Зеленський, "є правильні пропозиції, ми забезпечимо фінансування".

Крім того, як повідомив глава держави, він провів зустріч із підприємцями Харківщини та подякував усім, хто зараз у місті, хто зберігає робочі місця для людей і підтримує нормальне життя.

"Мета Росії абсолютно очевидна – вони хочуть зробити все, щоб витиснути людей із Харкова, з області. Все, чого торкається Путін, перетворюється на руїни. Ми повинні зробити все можливе й неможливе, щоб якнайбільше наших міст і громад були від нього захищені", - зазначив президент.

Теги: #харків #зеленський

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