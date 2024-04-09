Події

15:05 09.04.2024

Унаслідок авіаудару по Костянтинівці на Донеччині відомо про 1 загиблого і 2 поранених, під завалами можуть бути ще 2 людини - голова ОВА

1 хв читати
Унаслідок авіаудару по Костянтинівці на Донеччині відомо про 1 загиблого і 2 поранених, під завалами можуть бути ще 2 людини - голова ОВА

Окупанти завдали авіаудару по Костянтинівці Донецької області, відомо про одного загиблого й двох поранених, також під завалами одного з будинків можуть бути ще дві людини, повідомляє голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Костянтинівка зазнала авіаудару - наразі відомо про одного загиблого й двох поранених. Крім того, під завалами одного з будинків, можливо, перебувають ще дві людини - триває пошукова операція. Загалом бомбою пошкоджено 27 приватних будинків, три багатоповерхівки, два інфраструктурні об'єкти та адмінбудівлю", - написав він у телеграм-каналі.

Також унаслідок обстрілів поранено одну людину в Соколі Очеретинської громади, її госпіталізували.

Теги: #донецька_область #авіаудар

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:56 08.04.2024
Унаслідок російського авіаудару в Сумах постраждали три людини - МВС

Унаслідок російського авіаудару в Сумах постраждали три людини - МВС

11:13 08.04.2024
Російські війська за добу 10 разів обстріляли населені пункти Донецької області, з лінії фронту евакуйовано 400 осіб - ОВА

Російські війська за добу 10 разів обстріляли населені пункти Донецької області, з лінії фронту евакуйовано 400 осіб - ОВА

09:16 08.04.2024
У Часовому Яру під обстрілом загинув мирний житель

У Часовому Яру під обстрілом загинув мирний житель

11:34 07.04.2024
За добу окупанти 13 разів обстріляли Донецьку область - голова ОВА

За добу окупанти 13 разів обстріляли Донецьку область - голова ОВА

10:51 07.04.2024
Унаслідок обстрілів на Донеччині загинуло 5 осіб, 3 - поранено

Унаслідок обстрілів на Донеччині загинуло 5 осіб, 3 - поранено

16:34 05.04.2024
Офіс "Лікарів без кордонів" у Донецькій області повністю зруйновано внаслідок обстрілу РФ

Офіс "Лікарів без кордонів" у Донецькій області повністю зруйновано внаслідок обстрілу РФ

10:46 05.04.2024
У Покровську та Нью-Йорку під обстрілами окупантів за добу загинули двоє, поранені восьмеро мирних жителів

У Покровську та Нью-Йорку під обстрілами окупантів за добу загинули двоє, поранені восьмеро мирних жителів

18:31 04.04.2024
Росіяни обстріляли Нью-Йорк, двоє людей загинули, одна поранена

Росіяни обстріляли Нью-Йорк, двоє людей загинули, одна поранена

17:02 03.04.2024
Окупанти завдали ракетного удару по Селидовому, пошкоджено 20 будинків, без постраждалих

Окупанти завдали ракетного удару по Селидовому, пошкоджено 20 будинків, без постраждалих

11:07 03.04.2024
Окупанти обстріляли міста та села Донецької області, поранено двох мирних жителів

Окупанти обстріляли міста та села Донецької області, поранено двох мирних жителів

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Шмигаль доручив розробити оновлену постанову про бронювання

Голова СБУ відсторонив керівника департаменту кібербезпеки Вітюка на час перевірки обставин, оприлюднених журналістами "Слідство-інфо"

На Полтавщині кількість постраждалих унаслідок учорашнього ракетного удару збільшилася до 16 осіб, із них четверо дітей

Більша частина європейців бажає бачити Україну наступним членом ЄС - опитування

Керівник Департаменту війни: Відомо про 54 українських військовополонених, страчених російськими військовими

ОСТАННЄ

Шмигаль доручив розробити оновлену постанову про бронювання

Голова СБУ відсторонив керівника департаменту кібербезпеки Вітюка на час перевірки обставин, оприлюднених журналістами "Слідство-інфо"

На Полтавщині кількість постраждалих унаслідок учорашнього ракетного удару збільшилася до 16 осіб, із них четверо дітей

У Києві трьох учасників групи підозрюють у заволодінні 5 млн грн пожертв, які збирали нібито на потреби дітей - прокуратура

В Україні функціонують понад 200 університетів для пенсіонерів і людей передпенсійного віку - Мінсоцполітики

Голова ВЛК Чернігівщини за хабарі знімав ухилянтів із військового обліку

Більша частина європейців бажає бачити Україну наступним членом ЄС - опитування

Туреччина запровадила обмеження на експорт до Ізраїлю до припинення вогню в Секторі Гази

Керівник Департаменту війни: Відомо про 54 українських військовополонених, страчених російськими військовими

Україна і Польща здійснили обшуки у справі про закупівлю озброєння за завищеними цінами - НАБУ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА