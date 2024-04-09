Унаслідок авіаудару по Костянтинівці на Донеччині відомо про 1 загиблого і 2 поранених, під завалами можуть бути ще 2 людини - голова ОВА

Окупанти завдали авіаудару по Костянтинівці Донецької області, відомо про одного загиблого й двох поранених, також під завалами одного з будинків можуть бути ще дві людини, повідомляє голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Костянтинівка зазнала авіаудару - наразі відомо про одного загиблого й двох поранених. Крім того, під завалами одного з будинків, можливо, перебувають ще дві людини - триває пошукова операція. Загалом бомбою пошкоджено 27 приватних будинків, три багатоповерхівки, два інфраструктурні об'єкти та адмінбудівлю", - написав він у телеграм-каналі.

Також унаслідок обстрілів поранено одну людину в Соколі Очеретинської громади, її госпіталізували.