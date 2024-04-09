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14:01 09.04.2024

На Полтавщині кількість постраждалих унаслідок учорашнього ракетного удару збільшилася до 16 осіб, із них четверо дітей

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На Полтавщині кількість постраждалих унаслідок учорашнього ракетного удару збільшилася до 16 осіб, із них четверо дітей

У Полтавській області кількість постраждалих унаслідок ракетного удару, завданого росіянами в понеділок увечері, збільшилася до 16 осіб, із них четверо дітей, один із постраждалих перебуває у важкому стані, повідомляє голова обласної військової адміністрації Філіп Пронін.

"Кількість постраждалих унаслідок ворожого удару по Полтавщині збільшилася до 16, із них четверо дітей віком 5-11 років. Кілька людей продовжують лікування у медзакладах. Один пацієнт – у важкому стані, кілька – середньої тяжкості, їм надають усю необхідну допомогу", - написав він у телеграм-каналі у вівторок.

Очільник ОВА також повідомив, що енергетики відновили електропостачання понад 9 тис. побутових споживачів і 120 юридичних у Полтавській і Щербанівській громадах, які через ворожу атаку вночі були тимчасово без світла.

Раніше було відомо про одного загиблого та 12 постраждалих унаслідок учорашнього ворожого удару.

 

Теги: #постраждалі #полтавська_область

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