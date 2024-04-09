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13:22 09.04.2024

У Києві трьох учасників групи підозрюють у заволодінні 5 млн грн пожертв, які збирали нібито на потреби дітей - прокуратура

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У Києві трьох учасників групи підозрюють у заволодінні 5 млн грн пожертв, які збирали нібито на потреби дітей - прокуратура

У Києві правоохоронці повідомили про підозру в заволодінні 5 млн грн трьом учасникам групи, які збирали від імені фіктивного благодійного фону гроші нібито на потреби дітей, повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

"За процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру 3 членам групи, які заволоділи грошима, які збирали від імені благодійного фонду начебто на потреби постраждалих від війни дітей (ч. 3 ст. 201-2 КК України)", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому у вівторок.

Слідство встановило, що учасники злочинної схеми зареєстрували благодійний фонд і створили call-центр, оператори якого здійснювали телефонні дзвінки та розсилку повідомлень підприємцям, а також представникам різних організацій і звичайним громадянам із проханням долучитися до збору грошових коштів. Фігуранти запевняли їх, що збирають гроші на потреби дітей, які постраждали внаслідок збройної агресії РФ проти України.

"Утім, зібрані гроші фігуранти розподіляли між собою, а для маскування протиправних дій подекуди переказували незначну частину грошей на благодійність, аби показати, що начебто справді комусь допомагають", - зазначають у прокуратурі.

За даними слідства, з квітня 2022 року до червня 2023 року зловмисники привласнили близько 5 млн гривень пожертв.

Під час обшуків за місцями проживання учасників групи правоохоронці вилучили докази протиправної діяльності.

Наразі двом фігурантам обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави, одному підозрюваному - цілодобовий домашній арешт.

Досудове розслідування проводять слідчі Дарницького УП ГУНП в місті Києві за оперативного супроводу Управління протидії кіберзлочинам в м. Києві Департаменту кіберполіції НПУ.

 

Теги: #прокуратура #шахрайство #бф

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