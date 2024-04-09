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10:34 09.04.2024

47% опитаних українців довіряють даним соціологічних організацій, які вже давно працюють - КМІС

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47% опитаних українців довіряють даним соціологічних організацій, які вже давно працюють - КМІС

47% респондентів довіряють даним соціологічних організацій, які вже давно працюють, 7% - не довіряють, решта опитаних не мають певної думки щодо цього, про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) 29 листопада - 9 грудня 2023 р.

Зазначається, що КМІС проводить вивчення ставлення населення до соціологічних опитувань раз на рік, у грудні.

У пресрелізі зазначено, що за останні 20 років серед українців суттєво підвищився рівень довіри до результатів соцопитувань організацій, які вже давно працюють і публікують результати своїх досліджень (із 36% у 2002 р. до 47% у 2004 р.), потім він залишався більш-менш стабільним із деякими коливаннями (49% плюс-мінус 2%) до 2016 року, однак потім почав знижуватися й у 2021 р. знизився до 37%.

"Однак, дані за 2022 і 2023 роки показують значні зміни в громадській думці. У 2022 році рівень довіри до результатів соціологічних опитувань зріс до 42%, а у 2023 році - до 47%. Водночас недовіра показала тенденцію до зниження, стабілізувавшись на рівні 7% у 2023 році. Цей стрибок у довірі можна пояснити зростаючою потребою населення в надійній інформації в умовах кризи. Він також може бути одним із проявів "згуртування навколо прапора" - підвищення довіри до влади та соціальних інститутів під час війни", - зазначають у КМІС.

Окрім цього, після початку повномасштабної війни відновив свої позиції баланс довіри та недовіри, збільшившись із +14% у 2021 році до +34% у 2022 році та до +40% у 2023 році, що відображає зростання довіри.

"Ці зміни відзначають важливість соціологічних опитувань для населення як інструменту для вимірювання та розуміння громадської думки в періоди суспільних випробувань", - ідеться в повідомленні.

Протягом 29 листопада - 9 грудня 2023 р. КМІС провів власне всеукраїнське опитування громадської думки "Омнібус". Опитування проведено методом телефонних інтерв'ю на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Опитано 1031 респондента віком 18 років і старше, які мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролювала влада України до 24 лютого 2022 року (АР Крим, м. Севастополь, окремі райони Донецької та Луганської областей), а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з урахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 3,4% для показників, близьких до 50%, 3,0% для показників, близьких до 25%, 2,1% - для показників, близьких до 10%, 1,5% - для показників, близьких до 5%.

В умовах війни, крім зазначеної формальної похибки, додається певне систематичне відхилення.

 

Теги: #опитування #кміс

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