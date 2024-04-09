За атакою безпілотниками авіацентру в російському Борисоглібську стоїть ГУР - джерело

Атака безпілотниками на Борисоглібський навчальний авіаційний центр підготовки льотного складу імені Чкалова у Воронезькій області РФ - спецоперація Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України, повідомило інформоване джерело агентства "Інтерфакс-Україна".

"Це спецоперація ГУР", - сказало джерело.

Раніше російські ЗМІ і телеграм-канали повідомляли, що два дрони атакували Борисоглібський навчальний авіаційний центр підготовки льотного складу імені В.П. Чкалова.