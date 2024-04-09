Події

10:14 09.04.2024

За атакою безпілотниками авіацентру в російському Борисоглібську стоїть ГУР - джерело

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За атакою безпілотниками авіацентру в російському Борисоглібську стоїть ГУР - джерело

Атака безпілотниками на Борисоглібський навчальний авіаційний центр підготовки льотного складу імені Чкалова у Воронезькій області РФ - спецоперація Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України, повідомило інформоване джерело агентства "Інтерфакс-Україна".

"Це спецоперація ГУР", - сказало джерело.

Раніше російські ЗМІ і телеграм-канали повідомляли, що два дрони атакували Борисоглібський навчальний авіаційний центр підготовки льотного складу імені В.П. Чкалова.

Теги: #рф #бпла #гур

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