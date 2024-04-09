США не можуть залишатися осторонь боротьби України з Росією - гендиректор JPMorgan Chase

Генеральний директор JPMorgan Chase Джеймі Даймон, ключовий голос у ділових і фінансових колах Сполучених Штатів, заявив, що США не можуть залишатися осторонь у боротьбі України з Росією, повідомило видання The Hill у понеділок, 8 квітня.

У своєму щорічному листі акціонерам Даймон виступив проти міжнародного ізоляціонізму і закликав США об'єднатися, подолавши партійні розбіжності, і очолити демократичні країни проти хвилі авторитаризму, підтримуючи Україну.

"Залишатися осторонь під час битв за автократію і демократію, між диктатурою і свободою, сьогодні для Америки просто не варіант. Україна - передова лінія демократії. Якщо війна піде погано для України, ви можете побачити розкол Pax Americana (період стабільності після закінчення Другої світової війни - ІФ-У), що стане катастрофою для всього вільного світу", - написав Даймон у своєму листі.

"Боротьба України - це наша боротьба, і забезпечення їхньої перемоги - це забезпечення Америки насамперед. Вкрай важливо, щоб наші національні лідери пояснили американському народові, що поставлено на карту, і переконливо аргументували - з енергією, послідовністю і ясністю - нашу тверду і неминущу прихильність виживанню України стільки, скільки буде потрібно (а це може тривати роками)," - підкреслив він.

Як пише The Hill, лист Даймона посилює тиск на спікера Палати представників Майка Джонсона (республіканець від штату Луїзіана), щоб він знайшов шлях для надання допомоги Україні, яка застопорилася в Конгресі через протидію з боку республіканців.