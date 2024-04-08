Генконсульство України в Торонто закликає скасувати участь росіян у турнірі ФІДЕ

Генеральне консульство України в Торонто висловлює розчарування рішенням дозволити участь трьох російських шахістів у турнірі кандидатів Міжнародної шахової федерації (ФІДЕ) 2024 року, що пройде 3-23 квітня 2024 року в Торонто, йдеться в заяві консульства, опублікованій у Facebook у понеділок, 8 квітня.

"У той час як Росія продовжує повномасштабне вторгнення в Україну, щодня націлюючи балістичними ракетами багатоквартирні будинки, дитячі садочки, школи, лікарні та іншу цивільну інфраструктуру, беруть участь російські гравці, деякі з яких, схоже, мають зв'язки з російським режимом і суб'єктами, санкціонованими багатьма країнами, шаховий захід у Торонто, що надсилає неправильний сигнал сім'ям загиблих і міжнародному співтовариству. Досягнення нормалізації з Росією є недосяжним, доки вона не припинить агресію проти України і не піде з усієї суверенної території України", - йдеться в заяві.

Наголошується, що "з 24 лютого 2022 року російські загарбницькі сили вбили понад 450 українських спортсменів і тренерів... Ця трагедія є прямим наслідком брутального порушення Росією Статуту ООН і міжнародного права, оскільки вона прагне ліквідувати українську державу та націю в геноцидній війні".

"У той час, коли міжнародне співтовариство докладає узгоджених зусиль для притягнення Росії та її режиму до відповідальності за свої злочини в Україні, зокрема забороняє російським спортсменам брати участь у міжнародних спортивних заходах, участь російських шахістів у турнірі в Торонто підриває ці зусилля.

Закликаємо всіх причетних вжити термінових кроків для скасування участі вищевказаних росіян у турнірі в Торонто", - наголошується в заяві генконсульства України.