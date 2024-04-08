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18:17 08.04.2024

На нараді в Зеленського визначили терміни зменшення дефіциту електроенергії в Харкові

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На нараді в Зеленського визначили терміни зменшення дефіциту електроенергії в Харкові

На нараді у президента України Володимира Зеленського в понеділок щодо ситуації в Харкові було представлено терміни, коли енергетичні дефіцити можуть бути зменшені.

"Нарада щодо ситуації в Харкові. Глава уряду, перша віцепремʼєр-міністерка, міністр енергетики, міністр фінансів. Команда Офісу президента. Ключове – заходи з підтримки харків’ян. Представлені терміни, коли енергетичні дефіцити в Харкові можуть бути зменшені", - написав Зеленський у понеділок у телеграм-каналі.

"Уряд готує заходи економічної підтримки для Харкова та області. Пропозиції регіональної підтримки – того, що кожна область, кожна громада України може зробити, щоб підтримати тих, кому найскладніше. Головне зараз – не дати Росії досягти її терористичних цілей та підтримати наших людей", - написав також президент.

 

Теги: #харків #зеленський

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