Події

17:14 08.04.2024

На засіданні Ставки в понеділок основним питанням був Харків - Зеленський

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На засіданні Ставки в понеділок основним питанням був Харків - Зеленський

На засіданні Ставки в понеділок основним питанням був Харків, захист міста від російських ударів і можливість зміцнити наші ППО та РЕБ у Харківській області, написав у телеграм-каналі в понеділок президент України Володимир Зеленський.

"Доповіді військових щодо фізичного захисту обʼєктів енергетики та щодо результативності збиття дронів і ракет. Будуть окремі завдання для наших дипломатів щодо роботи з партнерами заради нових систем ППО для України. Я вдячний усім, хто на центральному рівні та в самому Харкові, у Харківській області максимально активно працює, щоб відновити для людей можливість нормально жити", - написав також він.

"Головком Олександр Сирський представив інформацію про ситуацію на основних бойових напрямках. Тримаємо позиції. Головне зараз – ефективна логістика. Розвідка та спеціальні служби працюють над новими кроками для зменшення російського потенціалу війни", - зазначив президент.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Теги: #харків #харківська_область #зеленський

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