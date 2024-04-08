ТЧХУ не проводить опитувань у Телеграм за грошову винагороду

Товариство Червоного Хреста України (ТЧХУ) не проводить жодних опитувань за грошову винагороду, зокрема в соціальній мережі "Телеграм".

"Увага! Український Червоний Хрест не проводить жодних опитувань за грошову винагороду", - попередило ТЧХУ у Фейсбуці в понеділок.

Як зазначили в ТЧХУ, у соціальній мережі "Телеграм" наразі фейкові представники Українського Червоного Хреста проводять опитування за грошову винагороду.

"Звертаємо вашу увагу, що ці особи не мають жодного відношення до Українського Червоного Хреста і ТЧХУ не проводить такий вид діяльності", - наголосили в ТЧХУ.

Усі волонтери та співробітники Українського Червоного Хреста мають розпізнавальний логотип і посвідчення ТЧХУ.

