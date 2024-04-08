Події

16:22 08.04.2024

ТЧХУ не проводить опитувань у Телеграм за грошову винагороду

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Товариство Червоного Хреста України (ТЧХУ) не проводить жодних опитувань за грошову винагороду, зокрема в соціальній мережі "Телеграм".
"Увага! Український Червоний Хрест не проводить жодних опитувань за грошову винагороду", - попередило ТЧХУ у Фейсбуці в понеділок.
Як зазначили в ТЧХУ, у соціальній мережі "Телеграм" наразі фейкові представники Українського Червоного Хреста проводять опитування за грошову винагороду.
"Звертаємо вашу увагу, що ці особи не мають жодного відношення до Українського Червоного Хреста і ТЧХУ не проводить такий вид діяльності", - наголосили в ТЧХУ.
Усі волонтери та співробітники Українського Червоного Хреста мають розпізнавальний логотип і посвідчення ТЧХУ.
 

Теги: #тчху

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