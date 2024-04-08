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15:49 08.04.2024

У Харкові затримано колишніх співробітників проєктних організацій, які розробляли документацію для підключення ЗАЕС до енергосистеми РФ - СБУ

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У Харкові затримано колишніх співробітників проєктних організацій, які розробляли документацію для підключення ЗАЕС до енергосистеми РФ - СБУ

Служба безпеки України (СБУ) за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора запобігла спробам Росії отримати нові технології в галузі атомної енергетики й затримала в Харкові групу інженерів-проєктувальників, які допомагали підключити Запорізьку АЕС до енергосистеми РФ.

"На замовлення компанії з рф вони розробляли науково-дослідну та проєктну документацію для модернізації російських атомних станцій. Насамперед ідеться про Курську, Ростовську, Нововоронезьку та Балаковську АЕС. Також представники "росатому" планували залучити своїх поплічників до виконання високотехнологічних робіт на тимчасово захопленій частині півдня України. Там фігуранти мали допомогти окупантам повністю інтегрувати Запорізьку атомну електростанцію до енергетичної системи рф", - повідомляє СБУ.

Спецслужба затримала фігурантів на етапі підготовки проєктної документації для "Росатому", у такий спосіб не надавши російській компанії можливості отримати доступ до стратегічно важливих українських технологій.

За даними слідства, основним фігурантом є керівник проєктної організації в Харкові, який налагодив контакт з росіянами через свого родича - власника російської компанії, що виконує підряди "Росатому". Вони підтримували контакт через месенджер та електронну пошту. До виконання замовлення "Росатому" харків'янин залучив фахівців у галузі атомної енергетики. Фігуранти виконували ці замовлення, навіть перебуваючи в умовах постійних ракетно-дронових ударів ворога по місту.

За співпрацю затримані отримували з Росії винагороду в криптовалюті. Грошові кошти надходили на криптогаманці підставних осіб, які потім переводили отримані суми в готівку й передавали їх проєктантам.

Під час обшуків за місцем роботи та фактичного проживання фігурантів правоохоронці вилучили документи, комп'ютери й мобільні телефони, що використовувалися для співпраці з представниками РФ.

Усім шістьом затриманим оголошено про підозру за ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) Кримінального кодексу України.

 

Теги: #сбу #прокуратура #заес #агенти_рф

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