Події

11:56 08.04.2024

Суха тепла погода очікується в Україні найближчими днями, вдень до 25° тепла

1 хв читати
Суха тепла погода очікується в Україні найближчими днями, вдень до 25° тепла

У вівторок, 9 квітня, на всій території України буде сухо, температура вночі 6-11° тепла, вдень 20-25°; у Карпатах вночі 1-6° тепла, вдень 12-17°, повідомив Укргідрометцентр.

Синоптики прогнозують вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

У Києві у вівторок, 9 квітня, також без опадів, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі близько 10° тепла, вдень 22-24°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, у Києві 9 квітня найвища температура вдень була 23,8° у 1972 р., найнижча вночі -5,1° у 1896 р.

У середу, 10 квітня, в Україні також буде без опадів, вітер південний із переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-12°, удень 21-26°.

У столиці в середу - без опадів, вітер південний із переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-11°, удень 23-25°.

Теги: #погода #прогноз

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:28 07.04.2024
На початку тижня в Україні буде без опадів, температура вдень до +25° - Укргідрометцентр

На початку тижня в Україні буде без опадів, температура вдень до +25° - Укргідрометцентр

15:26 06.04.2024
В Україні можуть зрости тарифи на електроенергію у зв'язку з російськими ударами - міністр

В Україні можуть зрости тарифи на електроенергію у зв'язку з російськими ударами - міністр

11:51 06.04.2024
В Україні в найближчі дві доби майже без опадів, температура 14-19° тепла

В Україні в найближчі дві доби майже без опадів, температура 14-19° тепла

14:54 05.04.2024
Влітку в Україні очікуються тривалі періоди надзвичайної пожежної небезпеки - Гідрометцентр

Влітку в Україні очікуються тривалі періоди надзвичайної пожежної небезпеки - Гідрометцентр

11:58 05.04.2024
У суботу вдень в Україні очікуються короткочасні дощі, лише на південному сході буде сухо, 19-20° тепла, - Укргідрометцентр

У суботу вдень в Україні очікуються короткочасні дощі, лише на південному сході буде сухо, 19-20° тепла, - Укргідрометцентр

11:39 04.04.2024
В Україні в п'ятницю знову потеплішає, у низці областей пройде невеликий дощ

В Україні в п'ятницю знову потеплішає, у низці областей пройде невеликий дощ

12:27 03.04.2024
У північних областях України найближчої доби утримається прохолодна погода: вдень 7-12°

У північних областях України найближчої доби утримається прохолодна погода: вдень 7-12°

12:56 01.04.2024
Вівторок в Україні буде дощовим, але теплим, подекуди до 20-25°, у середу похолодає

Вівторок в Україні буде дощовим, але теплим, подекуди до 20-25°, у середу похолодає

11:52 31.03.2024
Квітень прийде в Україну без опадів, з температурою повітря 19-24°

Квітень прийде в Україну без опадів, з температурою повітря 19-24°

11:25 30.03.2024
В Україні в неділю та понеділок очікується дуже тепла погода без опадів

В Україні в неділю та понеділок очікується дуже тепла погода без опадів

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Кулеба і Камерон узгодили наступні кроки з пошуку для України додаткових систем ППО, насамперед Patriot

Випущена ворогом по Києву ракета "Циркон" була досить новою - ПС ЗСУ

Забруднення повітря на Житомирщині не фіксується, оголошені у Звягельській громаді заходи мають превентивний характер - ОВА

ЗС України за добу ліквідували 890 окупантів і 40 артсистем

ППО знищено 17 ударних БПЛА та ракету Х-59 - Повітряні сили

ОСТАННЄ

У Росії через брак лікарів набирають персонал з африканських країн - британська розвідка

У Запоріжжі вибух - ОВА

Унаслідок ранкового обстрілу в Нікополі поранено двох людей

Кулеба і Камерон узгодили наступні кроки з пошуку для України додаткових систем ППО, насамперед Patriot

Випущена ворогом по Києву ракета "Циркон" була досить новою - ПС ЗСУ

На станції Київського фунікулера співробітник УДО заподіяв підлітку смертельну травму

Російські війська за добу 10 разів обстріляли населені пункти Донецької області, з лінії фронту евакуйовано 400 осіб - ОВА

Пошкоджено підстанції в дніпровському та східному регіонах, експорт е/е в понеділок заплановано до 5 країн - "Укренерго"

Затримано ексфункціонера Партії регіонів, який наводив авіаудари РФ по Сумській області

Забруднення повітря на Житомирщині не фіксується, оголошені у Звягельській громаді заходи мають превентивний характер - ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА