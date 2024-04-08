Суха тепла погода очікується в Україні найближчими днями, вдень до 25° тепла

У вівторок, 9 квітня, на всій території України буде сухо, температура вночі 6-11° тепла, вдень 20-25°; у Карпатах вночі 1-6° тепла, вдень 12-17°, повідомив Укргідрометцентр.

Синоптики прогнозують вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

У Києві у вівторок, 9 квітня, також без опадів, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі близько 10° тепла, вдень 22-24°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, у Києві 9 квітня найвища температура вдень була 23,8° у 1972 р., найнижча вночі -5,1° у 1896 р.

У середу, 10 квітня, в Україні також буде без опадів, вітер південний із переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-12°, удень 21-26°.

У столиці в середу - без опадів, вітер південний із переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-11°, удень 23-25°.