Ворог продовжує обстрілювати Херсонську область, три людини поранені

Російські війська за минулу добу продовжили обстрілювати Херсонську область, троє людей дістали поранення, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

"Минулої доби противник обстрілював Садове, Придніпровське, Антонівку, Понятівку, Дніпровське, Янтарне, Берислав, Золоту Балку, Шляхове, Білозерку, Новоберислав, Михайлівку, Качкарівку, Станіслав та місто Херсон", - написав він у телеграм-каналі.

Прокудін зазначив, що через російську агресію 3 людини отримали поранення.

Також російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області, пошкоджено 6 приватних будинків. Також було зафіксовано влучання в об'єкт критичної інфраструктури, торговельний центр, заклад громадського харчування, перукарню, господарські будівлі, гаражне приміщення та приватний автомобіль.