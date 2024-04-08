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06:14 08.04.2024

Північнокорейські балістичні ракети проходять цінні випробування на полі бою в Україні

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Північнокорейські балістичні ракети проходять цінні випробування на полі бою в Україні

Використання Росією північнокорейських ракет під час наступу на Україну дає Пхеньяну рідкісний шанс випробувати свою зброю в бою і, можливо, зробити висновки, які можуть поліпшити її характеристики, заявив високопоставлений американський генерал, повідомляє в неділю Bloomberg.

"Я не думаю, що на моїй пам'яті у північнокорейських військових була така лабораторія на полі бою, як та, яку росіяни надають їм в Україні, - сказав генерал Чарльз Флінн, командувач Тихоокеанської армії США.

США, Південна Корея та інші країни звинуватили Північну Корею у відправленні в Росію своїх новітніх балістичних ракет з ядерним зарядом, які легко заховати, швидко розгорнути і важко збити. Судячи із зображень, наданих США, це Hwasong-11 - широкий клас балістичних ракет малої дальності, здатних вражати цілі з високим ступенем точності, як стверджують експерти з озброєнь.

Їхня дальність становить від 380 до 800 кілометрів, що збільшує арсенал зброї, якою може скористатися президент Росії Володимир Путін. У березні прокуратура Харкова заявила, що російські війська близько 50 разів обстрілювали Україну північнокорейськими ракетами з початку вторгнення, представивши документи на ракети сімейства Hwasong-11, повідомляє спеціалізована служба NK News.

За словами експертів з озброєнь, північнокорейські ракети, відправлені наразі, схожі за розмірами і динамікою польоту з російськими ракетами серії "Іскандер".

Минулого року Центр стратегічних і міжнародних досліджень опублікував доповідь про те, що американська система ППО Patriot дотепер була здебільшого ефективною у протидії російським ракетам. Ці системи ППО оснащені потужним радаром, здатним відстежувати до 100 цілей, включно з крилатими ракетами, балістичними ракетами і літаками, йдеться в доповіді Дослідницької служби Конгресу США.

США, Південна Корея, Японія і Європа звинувачують Північну Корею у відправленні в Росію величезної кількості боєприпасів, які взаємодіють із системами радянської епохи, використовуваними в Україні. Москва і Пхеньян заперечують ці звинувачення, незважаючи на безліч супутникових фотографій, опублікованих дослідницькими групами та урядом США, на яких видно, як зброя з Північної Кореї потрапляє в Росію, а потім на склади поблизу кордону з Україною.

В обмін на зброю, вартість якої, ймовірно, оцінюють у кілька мільярдів доларів, Росія постачає Північній Кореї продовольство, сировину та деталі для виробництва зброї, заявили офіційні особи Південної Кореї. Це допомагає північнокорейському лідеру Кім Чен Ину підвищувати рівень продовольчої безпеки і розвивати свої системи озброєнь.

Флінн назвав випробування балістичних ракет Північною Кореєю, що тривають, такими, що викликають стурбованість і дестабілізують ситуацію.

Теги: #кндр #україна #балістична_ракета

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