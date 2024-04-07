Події

22:07 07.04.2024

У Качкарівці внаслідок російського удару є поранений - Херсонська ОВА

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 Російські окупанти атакували в неділю за допомогою безпілотних літальних апаратів с. Качкарівка Бериславського району Херсонської області, внаслідок атаки поранення дістав місцевий житель.

"У Качкарівці під російський удар потрапив 61-річний чоловік. Увечері окупанти атакували населений пункт із безпілотника. Унаслідок скидання вибухівки постраждав місцевий житель. У нього - осколкові поранення. Бригада швидкої надала допомогу потерпілому на місці. Від госпіталізації він відмовився", - йдеться в повідомленні Херсонської обласної військової адміністрації в Телеграм.

Теги: #атака #україна #бпла #постраждалий #херсонська_область

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