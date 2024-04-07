МАГАТЕ повідомляє про вибух дрона на ЗАЕС без зазначення приналежності

Безпілотний літальний апарат вибухнув у неділю на території Запорізької атомної електростанції в окупованому місті Енергодар, повідомляє МАГАТЕ в соцмережі Х.

"Як повідомили експертам МАГАТЕ на ЗАЕС, сьогодні на об'єкті вибухнув безпілотник. Така детонація відповідає спостереженням МАГАТЕ", - йдеться в повідомленні.

При цьому приналежність і напрямок польоту дрона не зазначається.

"Я закликаю утримуватися від дій, які суперечать 5 принципам МАГАТЕ і ставлять під загрозу ядерну безпеку", - сказав генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

