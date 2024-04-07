У Харкові пятеро постраждалих від денного обстрілу, пошкоджено 13 житлових будинків

П'ятеро людей постраждали внаслідок удару російських окупантів по житловому масиву в Шевченківському районі Харкова 7 квітня близько 11:45, повідомляють у телеграм-каналі Офісу генерального прокурора України.

"Постраждали п'ять мирних жителів. Унаслідок ударів пошкоджено щонайменше 13 багатоповерхівок і приватних будинків, навчальні заклади, кафе, гуртожиток, готель, автомобілі", - ідеться в повідомленні.

За попередніми даними, ворог випустив по місту з літака два УМПБ (уніфікований міжвидовий плануючий боєприпас).

Прокурори спільно зі слідчими поліції задокументували наслідки чергової збройної агресії РФ. Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч.1 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Раніше повідомлялося про чотирьох постраждалих - трьох жінок і чоловіка. "45-річний чоловік отримав осколкові поранення. Від госпіталізації відмовився. У двох жінок віком 37 і 72 діагностовано гостру реакцію на стрес. Допомогу надано на місці", - розповів голова Харківської обладміністрації Олег Синєгубов.