Події

16:49 07.04.2024

Над морем під Одещиною збито низку ворожих дронів, влада просить економити електрику

1 хв читати
Над морем під Одещиною збито низку ворожих дронів, влада просить економити електрику

Сили протиповітряної оборони збили над морем біля Одеси кілька розвідувальних ворожих дронів вранці в неділю, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Зазвичай росіяни запускають їх перед завданням ударів, тож прошу всіх оперативно реагувати на сигнали повітряної тривоги і спускатися в укриття", - написав Кіпер у телеграм-каналі.

За його словами, внаслідок ракетного удару російських окупантів по місту в ніч на неділю в місті є одна постраждала. "Ніч, як і минулий день, на жаль, виявилася неспокійною для нашого регіону. Ворог вдарив балістикою по Одесі. Метою була припортова інфраструктура. Постраждала співробітниця одного з навколишніх підприємств - у неї акубаротравма. Їй надають усю необхідну медичну допомогу", - написав голова обладміністрації.

Він також звернувся до жителів Одеської області економити електроенергію. "Незважаючи на те, що наразі всі абоненти Одеської області забезпечені електроенергією, фахівці продовжують роботу зі стабілізації енергосистеми. Тому дуже прошу всіх утриматися від використання електроприладів без необхідності", - написав Кіпер.

Як повідомлялося, пізно ввечері в суботу російські війська випустили балістичну ракету, імовірно "Іскандер-М", по припортовій інфраструктурі Одеси. Унаслідок удару виникла пожежа, яку пожежники оперативно ліквідували. Зазнали руйнувань адміністративна і технічна будівлі. Повідомляли про одну постраждалу.

 

Теги: #одеська_область #дрони

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:59 07.04.2024
Київська область закупила 600 FPV дронів для 72-ї ОМБ ім. Чорних Запорожців

Київська область закупила 600 FPV дронів для 72-ї ОМБ ім. Чорних Запорожців

16:34 06.04.2024
Росіяни вдарили ракетою по об'єкту комунального господарства в Одеському районі, загинула людина

Росіяни вдарили ракетою по об'єкту комунального господарства в Одеському районі, загинула людина

11:48 05.04.2024
Литва закупить для України близько 3 тис. FPV-дронів власного виробництва - прем'єр

Литва закупить для України близько 3 тис. FPV-дронів власного виробництва - прем'єр

09:00 05.04.2024
Противник уночі намагався атакувати дронами енергетичні об'єкти в Одеській області

Противник уночі намагався атакувати дронами енергетичні об'єкти в Одеській області

11:53 04.04.2024
Латвія планує незабаром направити в Україну першу партію дронів на EUR1 млн - прем'єр

Латвія планує незабаром направити в Україну першу партію дронів на EUR1 млн - прем'єр

13:30 03.04.2024
Під час ударів по об'єктах у Татарстані зброя іноземного виробництва не використовувалася - ГУР

Під час ударів по об'єктах у Татарстані зброя іноземного виробництва не використовувалася - ГУР

12:43 02.04.2024
Атаки на НПЗ у Татарстані є спільною операцією СБУ і ГУР - джерело

Атаки на НПЗ у Татарстані є спільною операцією СБУ і ГУР - джерело

11:33 02.04.2024
Дрони атакували підприємства в російському Татарстані

Дрони атакували підприємства в російському Татарстані

06:59 02.04.2024
Україна збільшила виробництво дронів, що уражають цілі за 1000 км

Україна збільшила виробництво дронів, що уражають цілі за 1000 км

09:56 26.03.2024
В Одесі запроваджено графіки стабілізаційних відключень електроенергії

В Одесі запроваджено графіки стабілізаційних відключень електроенергії

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський обговорив із главами СБУ, ГУР, МВС російські удари по Харкову: готуємо відповідь для ворога - дуже конкретну і справедливу

Сирський та Умєров ознайомилися з новітніми розробками від українських виробників озброєння

Міжнародні партнери виділили понад $700 млн на гуманітарне розмінування України

Унаслідок суботніх обстрілів Харкова постраждали 4 людини - Синєгубов

У центрі Харкова є пошкодження житлової інфраструктури внаслідок денного обстрілу - Синєгубов

ОСТАННЄ

Зеленський обговорив підтримку України у світі з амбасадорами платформи UNITED24 і запросив їх на саміт до річниці заснування платформи

Зеленський обговорив із главами СБУ, ГУР, МВС російські удари по Харкову: готуємо відповідь для ворога - дуже конкретну і справедливу

Кількість постраждалих унаслідок учорашнього обстрілу Берислава зросла до трьох осіб - ОВА

Сирський та Умєров ознайомилися з новітніми розробками від українських виробників озброєння

Польська інспекція забракувала 10 тонн морозива з України

Міжнародні партнери виділили понад $700 млн на гуманітарне розмінування України

Унаслідок суботніх обстрілів Харкова постраждали 4 людини - Синєгубов

Ізраїль виводить війська з півдня Сектору Гази, у районі залишається лише одна армійська бригада - ЗМІ

На початку тижня в Україні буде без опадів, температура вдень до +25° - Укргідрометцентр

У березні середньодобова кількість російських втрат в Україні знизилася через зменшення ворожих наступальних операцій - британська розвідка

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА