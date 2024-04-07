Над морем під Одещиною збито низку ворожих дронів, влада просить економити електрику

Сили протиповітряної оборони збили над морем біля Одеси кілька розвідувальних ворожих дронів вранці в неділю, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Зазвичай росіяни запускають їх перед завданням ударів, тож прошу всіх оперативно реагувати на сигнали повітряної тривоги і спускатися в укриття", - написав Кіпер у телеграм-каналі.

За його словами, внаслідок ракетного удару російських окупантів по місту в ніч на неділю в місті є одна постраждала. "Ніч, як і минулий день, на жаль, виявилася неспокійною для нашого регіону. Ворог вдарив балістикою по Одесі. Метою була припортова інфраструктура. Постраждала співробітниця одного з навколишніх підприємств - у неї акубаротравма. Їй надають усю необхідну медичну допомогу", - написав голова обладміністрації.

Він також звернувся до жителів Одеської області економити електроенергію. "Незважаючи на те, що наразі всі абоненти Одеської області забезпечені електроенергією, фахівці продовжують роботу зі стабілізації енергосистеми. Тому дуже прошу всіх утриматися від використання електроприладів без необхідності", - написав Кіпер.

Як повідомлялося, пізно ввечері в суботу російські війська випустили балістичну ракету, імовірно "Іскандер-М", по припортовій інфраструктурі Одеси. Унаслідок удару виникла пожежа, яку пожежники оперативно ліквідували. Зазнали руйнувань адміністративна і технічна будівлі. Повідомляли про одну постраждалу.