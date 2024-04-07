Події

13:58 07.04.2024

Унаслідок суботніх обстрілів Харкова постраждали 4 людини - Синєгубов

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Унаслідок суботніх обстрілів Харкова постраждали 4 людини - Синєгубов

У суботу ЗС РФ обстріляли кілька районів Харкова, унаслідок чого постраждали три жінки і цивільний чоловік, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"45-річний чоловік дістав уламкових поранень. Від госпіталізації відмовився. У двох жінок віком 37 і 72 діагностовано гостру реакцію на стрес. Допомогу надано на місці", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він уточнив, що ударів зазнали центральний парк і промзона, пошкоджено будинок і горів гараж.

Теги: #харків #обстріли

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