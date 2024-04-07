Унаслідок суботніх обстрілів Харкова постраждали 4 людини - Синєгубов

У суботу ЗС РФ обстріляли кілька районів Харкова, унаслідок чого постраждали три жінки і цивільний чоловік, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"45-річний чоловік дістав уламкових поранень. Від госпіталізації відмовився. У двох жінок віком 37 і 72 діагностовано гостру реакцію на стрес. Допомогу надано на місці", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він уточнив, що ударів зазнали центральний парк і промзона, пошкоджено будинок і горів гараж.