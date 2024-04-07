Чистий приплив в Україну на католицький Великдень і після канікул і становив 20 тис. осіб - Держприкордонслужба

Кількість перетинів кордону України на виїзд за тиждень, із 30 березня до 5 квітня, знизилася до 232 тис. із 270 тис. тижнем раніше, тоді як на в'їзд - до 252 тис. із 268 тис., свідчать дані Держприкордонслужби у Facebook.

Таким чином, у тиждень завершення весняних канікул і католицького Великодня пасажиропотік знизився на 10%, однак уперше після Нового року зафіксовано чистий приплив у 20 тис. осіб, тоді як у попередні тижні потоки на в'їзд і виїзд були рівними або фіксувався чистий відплив.

Кількість оформлених транспортних засобів знизилася вперше за шість тижнів - до 117 тис. зі 131 тис. тижнем раніше, із гуманітарними вантажами - до 595 із 785.

Прикордонна служба Польщі також зафіксувала чистий приплив в Україну за тиждень із 29 березня до 3 квітня - 26,5 тис. осіб, тоді як у попередні сім днів чистий відплив становив 7,6 тис.

Як повідомлялося, з 10 травня 2022 року від'їзд біженців з України, що розпочався з початком війни, змінився припливом, який тривав до 23 вересня 2022 року і становив 409 тис. осіб.

Однак із кінця вересня, можливо, під впливом новин про мобілізацію в Росії та "псевдореферендуми" на окупованих територіях, а потім масованих обстрілів енергетичної інфраструктури, фіксували перевищення кількості тих, хто виїжджає, над тими, хто в'їжджає. Це тимчасово припинилося в другій половині грудня - на початку січня на період свят, проте потім знову відновилося і сумарно з кінця вересня 2022 року до першої річниці повномасштабної війни досягло 223 тис. осіб.

За другий рік повномасштабної війни кількість перетинів кордону на виїзд з України, за даними Держприкордонслужби, перевищила кількість перетинів на в'їзд на 25 тис., а після цього - ще на 10 тис.

Як зазначив на початку березня минулого року заступник міністра економіки Сергій Соболєв, повернення кожних 100 тис. українців додому дає приріст ВВП у 0,5%. Мінекономіки в макропрогнозі на цей рік заклало повернення в Україну 1,5 млн осіб, тоді як у Нацбанку, навпаки, очікують відтоку з України 0,1 млн після 0,2 млн у 2023 році.

Згідно з оновленими даними УВКБ ООН, кількість українських біженців у Європі станом на 14 березня цього року оцінювали в 5,983 млн, що на 21 тис. менше, ніж місяцем раніше, а загалом у світі - у 6,486 млн, що на 6 тис. більше за показник місячної давності.

У самій Україні, за даними ООН на 31 грудня минулого року, було 3,689 млн внутрішньо переміщених осіб (ВПО), що на 15 тис. більше, ніж на початок листопада.