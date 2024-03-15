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15:58 15.03.2024

Мінреінтеграції 88 разів клопотало перед Держприкордонслужбою про перетин кордону особами у 2022-2023 рр.

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Мінреінтеграції 88 разів клопотало перед Держприкордонслужбою про перетин кордону особами у 2022-2023 рр.

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України 88 разів клопотало перед Державною прикордонною службою про перетин кордону особами у 2022-2023 роках.

"Мінреінтеграції надіслало до Державної прикордонної служби: у 2022 році - 83 листи, у 2023 році - 5 листів із проханням розглянути можливість перетину державного кордону України, у 2024 році листів не надсилали", - ідеться у відповіді Мінреінтеграції на запит агентства "Інтерфакс-Україна".

Водночас у міністерстві зазначили, що не обліковують осіб, які перетинали державний кордон або порушували строки перебування за кордоном, також відомство не має інформації про те, що хтось із вищезазначених осіб не повернувся в Україну.

Теги: #клопотання #держприкордонслужба #мінреінтеграції

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