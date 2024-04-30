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16:00 30.04.2024

Правоохоронець із Запоріжжя вимагав у військового хабаря за непритягнення до відповідальності за ДТП, у якій той не був винен

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Правоохоронець із Запоріжжя вимагав у військового хабаря за непритягнення до відповідальності за ДТП, у якій той не був винен

Співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) затримали у Запоріжжі співробітника правоохоронного органу, який вимагав у військовослужбовця, який повернувся з фронту, хабаря сумою 100 тис. грн за непритягнення військового до відповідальності за дорожньо-транспортну пригоду, в якій той не був винен.

"Працівники ДБР за сприяння ДВБ Нацполіції повідомили про підозру правоохоронцю, який вимагав 100 тис. грн хабаря у військовослужбовця", - повідомляється в телеграм-каналі ДБР у вівторок.

За інформацією бюро, правоохоронець розслідував обставини ДТП, що сталася в Дніпровському районі Запоріжжя у квітні 2024 року. "Одним з учасників дорожньо-транспортної пригоди був військовослужбовець, що повернувся з фронту після поранення. Попри те, що, за попередніми даними, військовослужбовець не був винуватцем аварії, фігурант почав вимагати у нього гроші за не притягнення до відповідальності", - зазначено в повідомленні.

У відомстві уточнюють, що правоохоронець отримав 60 тис. грн, але згодом почав вимагати ще 40 тис. грн, за які запропонував ще й повернути вилучене авто.

Теги: #запоріжжя #хабар #дбр

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