Події

14:16 30.04.2024

Примусового повернення громадян України будь-якої статі чи віку до країни, яка воює, не буде - Стефанішина

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Примусового повернення громадян України будь-якої статі чи віку до країни, яка воює, не буде - Стефанішина

Віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявляє, що примусового повернення громадян України будь-якої статі чи віку в країну, яка воює, не буде.

"Обмежень і примусового повернення громадян України будь-якої статі чи віку в країну, яка воює, не буде. Але у питаннях війни немає приємних рішень, і давайте не забувати, що війна триває, і ми маємо її виграти", - сказала Стефанішина виданню DW, коментуючи питання про припинення надання консульських послуг за кордоном.

За її словами, Україна ухвалила закон про мобілізацію, і влада має розуміти, в якому обсязі "можемо замінювати хлопців на фронті".

"Ідеться про потенціал мобілізації - облік та інформацію. І це першочергова мета нашого рішення", - заявила віцепрем'єр.

 

Теги: #повернення #мобілізація #стефанішина

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